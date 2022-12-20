Новая причина смерти Михаила Задорнова: версия экстрасенса

По словам подруги артиста, он принял куклу в дар незадолго до смерти. „Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина“, — считает Селицкая. Ясновидящая объяснила, что куклы нельзя нарекать человеческими именами.

Селицкая рассказала, что вуду была размером примерно в метр. По ее словам, Задорнов и сам обладал даром предвидения и предсказал пандемию коронавируса.

Михаил Задорнов скончался в 2017 году после борьбы с раком головного мозга.