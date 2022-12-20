Шоубиз
20.12.2022, 16:00

Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании

 
Trial of movie producer Harvey Weinstein on sex assault charges
Trial of movie producer Harvey Weinstein on sex assault charges
ФОТО: ETIENNE LAURENT | AFP

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что в ходе второго процесса Вайнштейна оправдали по одному из обвинений, однако по трем другим подобным случаям присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

Согласно сообщению Variety, Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу №1, в отеле Mr. C в феврале 2013 года. Оправдали продюсера по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу №3.

Сейчас Харви Вайнштейн отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года за изнасилования и домогательства после обвинительного вердикта жюри присяжных, принятого в 2020 году. В марте этого года Вайнштейну при этом исполнилось 70 лет.

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