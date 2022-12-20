В новогоднем выпуске программы „Стиль Жизни“ мы отправимся на грандиозное мероприятие SHOWCASE PR PROJECT GALA, где нас ждет потрясающая шоу программа, теплые поздравления с наступающими праздниками, интересные идеи для подарков от Alfashop, Glanz & Glamuur и Instrumentarium. Также заглянем в гости в Lembitu Hotel и узнаем как провести свое свободное время в приятной атмосфере. Не пропустите праздничный выпуск программы „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ в воскресенье 25 декабря в 11:00 и в 23:35 на TV3+!