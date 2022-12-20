Безвременная потеря: ушел из жизни эстонский артист Павел Шелл

Павел Шелл умер в возрасте 49 лет.

„Он не просто поёт, он живёт в каждой песне“ – так говорили о нем зрители.

Шелл являлся выпускником Музыкального училища им. Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств.

В творческом багаже артиста - около 50 ролей, он работал в антрепризах „Звёзды Московской Оперетты“.

С 2015 года Павел Шелл жил и работал в Эстонии, в Ида-Вирумаа. Выступал вместе с звездами эстонской поп-музыки Оттом Лепландом и Сандрой Нурмсалу.

Павел Шелл был еще и талантливым организатором, режиссером и ведущим международных фестивалей-конкурсов.