20.12.2022, 23:17
Безвременная потеря: ушел из жизни эстонский артист Павел Шелл
ФОТО: Скриншот с youtube
Ушел из жизни известный эстонский певец из Ида-Вирумаа Павел Шелл, сообщают в социальных сетях друзья артиста.
Павел Шелл умер в возрасте 49 лет.
„Он не просто поёт, он живёт в каждой песне“ – так говорили о нем зрители.
Шелл являлся выпускником Музыкального училища им. Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств.
В творческом багаже артиста - около 50 ролей, он работал в антрепризах „Звёзды Московской Оперетты“.
С 2015 года Павел Шелл жил и работал в Эстонии, в Ида-Вирумаа. Выступал вместе с звездами эстонской поп-музыки Оттом Лепландом и Сандрой Нурмсалу.
Павел Шелл был еще и талантливым организатором, режиссером и ведущим международных фестивалей-конкурсов.