Теперь и Чебурашка... „Союзмультфильм“ обещает новый сериал

Чебурашка в последнее время стал всё чаще попадать на экраны. Сначала японцы пересняли старый мультфильм, добавив от себя две истории. Затем в России вышла новогодняя серия. Наконец, в январе выйдет полнометражный фильм с участием Сергей Гармаша, Фёдора Добронравова и Елены Яковлевой.

Как же тут не обойтись без сериала, тем более что „Союзмультфильм“ с переменным успехом возрождает „золотое старьё“: то берётся за „Простоквашино“, то за „Ну, погоди!“.

Председатель совета директоров „Союзмультфильма“ Юлиана Слащева заявила, что новый сериал выйдет в 3D-анимации, а модели персонажей уже готовы.

„Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги“, — предположила Слащева.

Осталось найти авторов, которые будут писать эти трогательные диалоги, ведь автор оригинальных ушёл из жизни в 2018 году.