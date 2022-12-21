Умер гитарист группы „Танцы минус“ Антон Хабибулин

„У нас горе, не стало Антона“, — написал Петкун. О причинах смерти артиста не сообщается. Известно, однако, что умер он в больнице после операции.

Хабибулин стал участником „Танцев минус“ в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как „Моральный Кодекс“ и „СБПЧ“, а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.