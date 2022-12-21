„Весь ливер занят“: Лолита намекает на нового возлюбленного(1)
В Сети распространились слухи о том, что 59-летняя Лолита закрутила роман с поклонником. Сообщалось, что звезда не смогла противостоять настойчивому поклоннику, который оборвал ее телефон, и влюбилась в него, — пишет „СтарХит“.
В эфире „МУЗ PRO-НОВОСТИ“ артистка подтвердила это. „У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!“ — радуется она.
Певица заверила, что новый избранник не дает повода для сомнений. Да и друг Милявской, Коста Лакоста, с которым она выпустила песню „По-другому“, точно не даст ее в обиду. „Костя узнал об этом одним из первых. Он сказал, если не дай Бог что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально“, — уверена звезда.
К слову, еще летом Лолита встречалась с бизнесменом по имени Роман, с которым уже расставалась. Артистка не спешила идти с ним в загс. „Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды. Мой паспорт немножко устал“, — сетовала брюнетка.