ВИДЕО | Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов в клипе-предупреждении группы „Ногу свело“(10)
Времена дурашливых „хару-мамбуру“ и „вырос сын баскетболистом“ для Максима Покровского, кажется, ушли безвозвратно. Последний год музыкант пишет куда более глубокие и трагические песни о печальной судьбе России. И вот опять...
„С Новым годом, сынок“, — казалось бы, что может пойти не так в песне с таким названием? Разве что никакого сынка в кадер нет. Есть семейная пара (в ролях мужа и жены снялись покинувшие Россию Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова), буквально механически живущие: подъём, зарядка, подготовка к празднику, печальное мини-застолье на двоих...
А вместо ребёнка — вероятно, фото на столе. И...
Вот и повестка.
Не нужен билет
На поезд в чужую страну.
Берцы и каску, и бронежилет
Надо купить пацану.
Слезы застыли в холодной земле.
Скоро завянет венок.
Полная рюмка стоит на столе.
С Новым годом, сынок!
После чего папа отворачивается от рамки и включает телевизор...