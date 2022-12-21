ВИДЕО | Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов в клипе-предупреждении группы „Ногу свело“

„С Новым годом, сынок“, — казалось бы, что может пойти не так в песне с таким названием? Разве что никакого сынка в кадер нет. Есть семейная пара (в ролях мужа и жены снялись покинувшие Россию Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова), буквально механически живущие: подъём, зарядка, подготовка к празднику, печальное мини-застолье на двоих...

А вместо ребёнка — вероятно, фото на столе. И...

Вот и повестка.

Не нужен билет

На поезд в чужую страну.

Берцы и каску, и бронежилет

Надо купить пацану.

Слезы застыли в холодной земле.

Скоро завянет венок.

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!

После чего папа отворачивается от рамки и включает телевизор...