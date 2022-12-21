В Эстонии покажут последний фильм погибшей французской суперзвезды
23 декабря в широкий прокат в Эстонии выходит последний фильм с участием француза Гаспара Ульеля. Один из самых звездных европейских актеров последнего десятилетия погиб в январе на горнолыжном курорте в Альпах. Ему было всего 37 лет.
37 лет жизни Гаспара Ульеля вместили в себя роли Ганнибала Лектера в приквеле „Молчания ягнят“ и Ив Сен-Лорана в байопике о французском модельере, премию „Сезар“ за „Долгую помолвку“ с Одри Тоту, настоящие - а не киношные - отншения с сестрой Венсана Касселя, работу в Chanel - несколько лет назад он стал лицом этого модного дома - и многое-многое другое. Его карьера находилась в самом расцвете, он снимался в двух-трех фильмах в год, и каждый из них быстро становился событием не только в родной для Ульеля Франции, но и во всей Европе и собирал либо призы на фестивалях, либо кассовые сборы. Но часто и то, и другое. В прошлом году Ульель даже замахнулся на вселенную Marvel, сыграв в сериале „Лунный рыцарь“ с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком.
Увы, 18 января 2022 года молодой француз вышел на горнолыжную трассу Ла-Розьер без шлема, столкнулся с другим лыжником и получил тяжелейшую травму. Ни вмешательство врачей, ни экстренная госпиталиция на вертолете не спасли актера - он скончался в больнице на следующий день.
„Больше, чем когда-либо“ - это последний шанс увидеть Гаспара Ульеля на большом экране. В этом фильме его герой отправляет любовь своей жизни в Норвегию, чтобы она излечилась от заболевания легких. А потом никак не может ее вернуть. Или всё-таки может?
Билеты на ближайшие сеансы можно приобрести ЗДЕСЬ.