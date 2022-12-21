В Эстонии покажут последний фильм погибшей французской суперзвезды

37 лет жизни Гаспара Ульеля вместили в себя роли Ганнибала Лектера в приквеле „Молчания ягнят“ и Ив Сен-Лорана в байопике о французском модельере, премию „Сезар“ за „Долгую помолвку“ с Одри Тоту, настоящие - а не киношные - отншения с сестрой Венсана Касселя, работу в Chanel - несколько лет назад он стал лицом этого модного дома - и многое-многое другое. Его карьера находилась в самом расцвете, он снимался в двух-трех фильмах в год, и каждый из них быстро становился событием не только в родной для Ульеля Франции, но и во всей Европе и собирал либо призы на фестивалях, либо кассовые сборы. Но часто и то, и другое. В прошлом году Ульель даже замахнулся на вселенную Marvel, сыграв в сериале „Лунный рыцарь“ с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком.