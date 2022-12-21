23 декабря в Таллинне выступит „Фактор-2“
23 декабря в клубе MJ выступит „Фактор-2“!
Двери открываются в 23.00
Билеты: https://mjproduction.ee/
„Фактор-2» (или также, „Faktor-2») — российско-немецкая музыкальная поп-хип-хоп группа. образованная в 1999 году Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко.
Коллектив был образован в Германии в конце 1990-х годов музыкантами из Гамбурга Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко. После того, как дебютная песня группы под названием „Красавица“ — получила популярность в России в начале 2000-х годов, коллектив начал сотрудничество с солистом группы „Руки Вверх!» Сергеем Жуковым, который стал продюсером „Фактора-2“. В Германии же продюсированием группы занимались DJ Витал (Виталий Мозер) и Вадим Айхвальд.
В январе 2005 года в России вышли два альбома коллектива — „В нашем стиле“ и „Мы фальшивые МС“, которые ранее, в 2002 и 2003 году соответственно, были выпущены в Германии. В поддержку обоих дисков был снят клип на песню „Красавица“, режиссёром которого стал Сергей Жуков. В августе того же года эта композиция попала в ротацию „Русского радио» и возглавила хит-парад „Золотой граммофон». 15 сентября 2005 года „Фактор-2“ выпустили свой третий альбом „Истории из жизни“. Пластинка вышла в двух версиях: в песнях, вошедших в первую версию диска (Super Hard), используется ненормативная лексика, а во второй (Extra Light) она отсутствует. В день релиза альбома в клубе „Точка“ состоялась его концертная презентация. В октябре был снят клип на композицию „Отчим“, вошедшую в пластинку „Истории из жизни“. Режиссёром видео выступил Сергей Жуков, а главную роль в нём сыграл актёр Максим Коновалов. В декабре Национальный Фонд Производителей Фонограмм (НФПФ) вручил коллективу награду „Золотой диск“ за 100 тысяч проданных экземпляров всех четырёх пластинок, выпущенных в 2005 году.
В феврале 2006 года группа дала большой сольный концерт в концертном зале Санкт-Петербурга „Ледовый дворец», на котором присутствовало семь тысяч человек. В марте того же года в клубе „Ленинград“ прошли съёмки клипа на песню „Хочу на TV“, режиссёром которого выступил Сергей Жуков, а оператором — Евгений Ермоленко. В мае на церемонии вручения премии российской индустрии звукозаписи „Рекордъ-2006» дуэт „Фактор-2“ победил в номинации „Артист года“. 26 октября состоялся релиз пластинки „Иммунитет подорван“, а 28 октября в ТК „Горбушкин двор“ прошла презентация диска.
В начале 2008 года у группы истёк контракт с Сергеем Жуковым, и участники решили его не продлевать. После прекращения сотрудничества с Жуковым Илья Подстрелов и Владимир Панченко переименовали проект в „Илья и Влади“, поскольку название „Фактор-2“ осталось за их бывшим продюсером. 24 мая 2008 года в ТК „Горбушкин двор“ состоялась презентация нового альбома коллектива под названием „Раритет“.
В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался по причине разногласий между музыкантами. С этого момента существует два музыкальных коллектива с названием „Фактор-2“: в состав первого входят Владимир и Денис Панченко, которые работают в Германии, а во второй — Илья Подстрелов и Андрей Камаев, которые работают в России.
15 апреля 2017 года в клубе Stadium коллектив отметил своё 15-летие, а 18 октября 2019 года в клубе „Известия Hall“ состоялся юбилейный концерт в честь 20-летия группы.
(Источник: Википедия)