23 декабря в Таллинне выступит „Фактор-2“

Коллектив был образован в Германии в конце 1990-х годов музыкантами из Гамбурга Ильёй Подстреловым и Владимиром Панченко. После того, как дебютная песня группы под названием „Красавица“ — получила популярность в России в начале 2000-х годов, коллектив начал сотрудничество с солистом группы „ Руки Вверх! » Сергеем Жуковым , который стал продюсером „Фактора-2“. В Германии же продюсированием группы занимались DJ Витал (Виталий Мозер) и Вадим Айхвальд.

В январе 2005 года в России вышли два альбома коллектива — „В нашем стиле“ и „Мы фальшивые МС“, которые ранее, в 2002 и 2003 году соответственно, были выпущены в Германии. В поддержку обоих дисков был снят клип на песню „Красавица“, режиссёром которого стал Сергей Жуков. В августе того же года эта композиция попала в ротацию „Русского радио» и возглавила хит-парад „Золотой граммофон». 15 сентября 2005 года „Фактор-2“ выпустили свой третий альбом „Истории из жизни“. Пластинка вышла в двух версиях: в песнях, вошедших в первую версию диска (Super Hard), используется ненормативная лексика, а во второй (Extra Light) она отсутствует. В день релиза альбома в клубе „Точка“ состоялась его концертная презентация. В октябре был снят клип на композицию „Отчим“, вошедшую в пластинку „Истории из жизни“. Режиссёром видео выступил Сергей Жуков, а главную роль в нём сыграл актёр Максим Коновалов. В декабре Национальный Фонд Производителей Фонограмм (НФПФ) вручил коллективу награду „Золотой диск“ за 100 тысяч проданных экземпляров всех четырёх пластинок, выпущенных в 2005 году.