Ярослав Бойко раскрыл причины развода с женой

По словам артиста, они расходятся с супругой мирно. Также они не будут делить совместно нажитое имущество. „Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо“, — объяснил он.

Бойко и Ходоркайте поженились в 1999 году. У бывших возлюбленных родилось двое детей за время брака. Также у артиста есть внебрачный сын от Евгении Добровольской, который родился в 2002 году. Танцовщица не стала подавать на развод после того, как узнала об измене мужа.