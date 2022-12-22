22.12.2022, 10:26
Ярослав Бойко раскрыл причины развода с женой(1)
ФОТО: Youtube
Актер Ярослав Бойко в беседе с изданием StarHit прокомментировал новость о том, что разводится с танцовщицей Рамуне Ходоркайте после 23 лет брака.
По словам артиста, они расходятся с супругой мирно. Также они не будут делить совместно нажитое имущество. „Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо“, — объяснил он.
Бойко и Ходоркайте поженились в 1999 году. У бывших возлюбленных родилось двое детей за время брака. Также у артиста есть внебрачный сын от Евгении Добровольской, который родился в 2002 году. Танцовщица не стала подавать на развод после того, как узнала об измене мужа.