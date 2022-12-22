ВИДЕО | Без „Гостьи из будущего“ никак: вышел первый тизер новой экранизации Кира Булычева(12)
На YouTube-канале Central Partnership вышел первый тизер экранизации повести Кира Булычева „Сто лет тому вперед“. Теперь стало понятно, что новый фильм не будет повторять „Гостью из будущего“, но не сможет на неё не ссылаться.
По предварительной информаии девочке из будущего Алисе Селезневой и простому мальчику Коле Герасимову предстоит сразиться с космическими пиратами. В роли Герасимова выступил Марк Эдельштейн, родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова, имена других актеров пока неизвестны. Релиз запланирован на 28 декабря 2023 года.
Но что мы увидели в тизере? Во-первых, „простому мальчику“ 20 лет. Да Алиса, судя по фигуре, вряд ли будет учиться в шестом классе. Так что, похоже, стоит ожидать более явной лав-стори. Во-вторых, без отсылок не обошлось. Платье новой Алисы практически повторяет платье старой (за исключением света). Ну и тема Евгения Крылатова из „Гостьи из будущего“ заиграла новыми красками.