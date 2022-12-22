ВИДЕО | Без „Гостьи из будущего“ никак: вышел первый тизер новой экранизации Кира Булычева

По предварительной информаии девочке из будущего Алисе Селезневой и простому мальчику Коле Герасимову предстоит сразиться с космическими пиратами. В роли Герасимова выступил Марк Эдельштейн, родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова, имена других актеров пока неизвестны. Релиз запланирован на 28 декабря 2023 года.

Но что мы увидели в тизере? Во-первых, „простому мальчику“ 20 лет. Да Алиса, судя по фигуре, вряд ли будет учиться в шестом классе. Так что, похоже, стоит ожидать более явной лав-стори. Во-вторых, без отсылок не обошлось. Платье новой Алисы практически повторяет платье старой (за исключением света). Ну и тема Евгения Крылатова из „Гостьи из будущего“ заиграла новыми красками.