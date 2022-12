В новогоднюю ночь в Хааберсти пройдёт грандиозный концерт

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова в этом году на берегу пруда Ыйсмяэ состоится грандиозный новогодний концерт. „В прошлом году на берегу пруда Ыйсмяэ прошла рождественская ярмарка, а в новогоднюю ночь управа организовала фейерверк. В этом году Таллинн отказался от запуска фейерверка в честь празднования Нового года. Это решение оправдано так как каждый год фейерверк представляет стресс для животных и городской природы“, - сказал старейшина и обратился к горожанам с просьбой отказаться от частных фейерверков и рекомендовал вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных.



„Вместо фейерверка впервые на берегу пруда Ыйсмяэ состоится грандиозный новогодний концерт. Новогодний праздник в Хааберсти начнется за час до полуночи. На берегу пруда Ыйсмяэ на сцену выйдут певец Эдуард Томан и итальянская суперзвезда Benassi Bros feat Dhany. На новогоднем концерте в Хааберсти прозвучат такие суперхиты как Satisfaction, Every single day, Hit my heart, Make me feel illusion, Let it go, Summer part и другие. Приходите сами, берите с собой друзей и знакомых. Проводим старый год и вместе встретим новый, 2023 год! Встречаемся на променаде пруда Ыйсмяэ в 23.00“, - пригласил старейшина на концерт.



Новогодний концерт на берегу пруда Ыйсмяэ начнется в 23.00 и продлится до 01.00. Концерт бесплатный. Управа в этом году не станет запускать на пруду фейерверк.