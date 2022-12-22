Концерт „Щелкунчик 3D“ в Тондираба в 2022 году отменяется

В связи с форс-мажорными обстоятельствами – решением правления Комиссии рынка Финансов и Капитала (FKTK/КРФК) о приостановлении предоставления финансовых услуг Baltic International Bank ( https://www.fktk.lv/en/about-us/ ), блокировки всех счетов и замораживания финансовых средств, в том числе и мероприятия „Щелкунчик 3D“ , который запланирован на 22-23 декабря 2022 г. в Ледовой арене Тондираба, организатор был вынужден принять решение о переносе представлений на декабрь 2023 г.

Все купленные билеты будут действительны на новую дату и обменивать их не нужно.

Новая информация по представлениям будет объявлена на странице мероприятия в Piletilevi в ближайшее время, а также отправлена на электронные адреса владельцам PDF-билетов.

Если новая дата мероприятия Вам не подойдет, билеты можно будет сдать обратно.

Порядок и сроки подачи заявлений на возвраты будет объявлен вместе с объявлением новой даты.

При возникновении дополнительных вопросов просим обратиться напрямую к организатору: +371 67223390, concerts.birojs@gmail.com.

Приносим свои искренние извинения за неудобства и надеемся на Ваше понимание в сложившейся ситуации. Благодарим за Ваше терпение и будем очень рады видеть Вас в декабре 2023.