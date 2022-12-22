ОПРОС | „Новый год — один раз в году“: Почему жители Эстонии не собираются отказываться от богатого стола

В ответах прослеживалась тенденция, что экономить на новогоднем столе мало кто собирается:

„Пока нет, инфляция не повлияла. У меня всегда такой скромный стол - красная икра, шампанское, и они будут на моем столе“;

„Нормально будем накрывать“;

„Чувствуется, цены подскочили, но сейчас есть скидки, нужно выбирать правильный магазин, куда сходить“;

„Нет, не повлияла. Ну, а на что мне тратиться, в принципе? Подарки родным и близким, ну и все. Я просто сам по себе человек такой, я не праздную ни Новый год, ни день рождения“;

„Новый год один раз в году, так что мы всегда стараемся праздновать отлично“.