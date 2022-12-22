Джеймс Кэмерон задумался о возрождении „Терминатора“

„Если бы я снял еще одного „Терминатора“, то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается. Но еще ничего не решено. Я бы в большей степени сосредоточился на искусственном интеллекте, чем на сошедших с ума плохих роботах“, — высказался Кэмерон.