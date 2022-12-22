Джеймс Кэмерон задумался о возрождении „Терминатора“
Режиссер Джеймс Кэмерон в рамках подкаста Smartless признался, что обсуждает новый фильм по франшизе „Терминатора“, который может быть посвящен искусственному интеллекту.
„Если бы я снял еще одного „Терминатора“, то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается. Но еще ничего не решено. Я бы в большей степени сосредоточился на искусственном интеллекте, чем на сошедших с ума плохих роботах“, — высказался Кэмерон.
Ранее Кэмерон заявил, что провал фильма „Терминатор: Темные судьбы“ в прокате обусловлен его чрезмерной лояльностью к актерскому таланту исполнителей главных ролей в прошлых частях франшизы Арнольда Шварценеггера и Линды Хамилтон. Видимо, к переигранному заново старому сценарию с добавлениями вроде Терминатора, шьющего шторы, у него вопросов нет...