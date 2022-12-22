Парижский колорит, дизайнерский декор, игрушечные хот-доги и гирлянды с 3D-эффектом. Как украшают елку известные жители Эстонии?

Сколько елок украшает на Рождество и Новый год дизайнер и владелица бренда одежды Diana Arno, обладательница приза „Золотая игла 2022“ Диана Арно? Почему владелец замка Фалль Андрей Дворянинов давно не ставит елку дома? Чем украшают - обязательно натуральную - елку в семье директора Нарвского замка Марии Сморжевских-Смирновой? Как на елке у певицы Софии Рубиной-Хантер появились игрушки в виде хот-догов? Где покупает елочные украшения ведущий Анатолий Эйн?