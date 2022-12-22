Фанаты Бритни Спирс считают, что певица умерла
Фанаты Бритни Спирс внимательно изучили её последние записи в Инстаграм и пришли к выводам, которые напугали их самих.
Фанаты подметили, что в блоге певицы публикуются ранее записанные ею видео и фотографии. Они также насторожились, когда исполнительницу не засняли папарацци в Нью-Йорке, хотя звезда говорила фанатам, что собирается посетить город. Еще одним аргументом в пользу этой теории стало поведение родителей Спирс: они оба приехали в Лос-Анджелес на прошлой неделе, поэтому поклонники предположили, что причиной могла стать смерть или болезнь Спирс.
Однако американское издание TMZ со ссылкой на данные близкого к окружению певицы источника опровергло домыслы фанатов — как смогло. Таинственный источник рассказал, что с Бритни все в порядке. По словам инсайдера, она намеренно сказала фанатам о своем якобы приезде в Нью-Йорк, чтобы спокойно отдохнуть со своим возлюбленным Сэмом Асгари в Мексике.