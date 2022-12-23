ФОТО | Красавица из Таллинна завоевала гран-при на мировом конкурсе красоты

Международный конкурс красоты и талантов Miss & Mister Planet 2022 является одним из элитных мероприятии в индустрии с 9-летней историей.

В этом году Эстонию представила Анна Бирюкова, основательница школы моделей и сценических искусств Staarikool и модельного агентства Talendiagentuur. Анна привезла домой одну из главных корон, завоевав Grand Prix — Top Model of the Planet 2022. Это большой успех, ведь впервые за всю историю конкурса корона досталась представительнице Эстонии.

Цель конкурса — донести до общества послание: „Сохрани планету зеленой“. Мировой финал проходил в сердце Грузии, в историческом городе Тбилиси. За масштабным гала-шоу наблюдала вся страна, ведь его транслировали по грузинскому телевидению, а программа финальной недели была освещена на национальных новостных каналах и популярных телешоу, таких как Georgian Times и TV Imedi.



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