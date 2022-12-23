„Почти все друзья уехали“: Юлия Ауг потеряла надежду на изменения к лучшему в России

Но если сам пост говорит о печальной тенденции, комментарии — скорее об отчаянии актрисы: „На нашем веку не потеплеет, зима будет большая“, „О какой надежде и каких изменениях в России вы говорите?“, „...война растянется на долгие годы, а это только поможет установить в России диктатуру“.