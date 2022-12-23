23.12.2022, 12:25
„Почти все друзья уехали“: Юлия Ауг потеряла надежду на изменения к лучшему в России(24)
ФОТО: Youtube
Юлия Ауг опубликовала в Facebook печальную запись. А комментарии к ней только добавляют пессимизма.
Но если сам пост говорит о печальной тенденции, комментарии — скорее об отчаянии актрисы: „На нашем веку не потеплеет, зима будет большая“, „О какой надежде и каких изменениях в России вы говорите?“, „...война растянется на долгие годы, а это только поможет установить в России диктатуру“.
И хотя комментаторы пытаются найти поводы для оптимизма, общее настроение остаётся безрадостным.