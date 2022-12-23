ТОП-100 фильмов за всю историю возглавил „Психо“
К праздникам журнал Variety представил свою версию списка лучших фильмов всех времён и народов. Почему бы не сделать себе подарок и не посмотреть их холодными зимними вечерами? Правда, далеко не все можно посчитать праздничными.
Психологический триллер Хичкока „Психо“ занял почетное первое место. В комментарии к статье авторы рейтинга отметили, что фильм задал канон жанру и стал одним из самых цитируемых фильмов в истории.
Следом за ним идёт „Волшебник страны Оз“ 1939 года, а закрывает тройку лидеров „Крёстный отец“ Фрэнсиса Форда Копполы (отметим, что в ТОП-100 попала и вторая часть). Также в первую пятерку попали „Гражданин Кейн“ Орсона Уэллса и „Криминальное чтиво“ Квентина Тарантино.
В десятке лучших оказались „Семь самураев“ Акиры Куросавы, „2001: Космическая одиссея“ Стэнли Кубрика, „Эта замечательная жизнь“ Фрэнка Капры, „Все о Еве“ Джозефа Лео Манкевича и „Спасти рядового Райана“ Стивена Спилберга. Любопытно, что несмотря на правило „сиквел хуже оригинала“, местами в рейтинг попали именно сиквелы, а не оригиналы: например, „Звёздные войны 5“, „Безумный Макс 2“ и „Голдфингер“.
Вот полный список (для интриги — в обратном порядке):
100. „Выпускник“ (1967)
99. „12 рассерженных мужчин“ (1957)
98. „Женщины на грани нервного срыва“ (1988)
97. „Чужой“ (1978)
96. „Ночь трудного дня“ (1964)
95. „История игрушек“ (1995)
94. „Девичник в Вегасе“ (2011)
93. „Самурай“ (1967)
92. „Розовые фламинго“ (1972)
91. „Сцены из супружеской жизни“ (1974)
90. „Сияние“ (1980)
89. „Дневная красавица“ (1967)
88. „Малкольм Икс“ (1992)
87. „Звуки музыки“ (1965)
86. „Крупный план“ (1990)
85. „Прирождённые убийцы“ (1994)
84. „Лабиринт Фавна“ (2006)
83. „Крамер против Крамера“ (1979)
82. „Паразиты“ (2019)
81. „Тёмный рыцарь“ (2008)
80. „Пишоте: закон самого слабого“ (1980)
79. „В ожидании Гаффмана“ (1996)
78. „Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080“ (1975)
77. „Голдфингер“ (1964)
76. „Древо жизни“ (2011)
75. „Ночи в стиле буги“ (1997)
74. „Мой сосед Тоторо“ (1988)
73. „Нетерпимость“ (1916)
72. „Рассекая волны“ (1996)
71. „Свадьба моего лучшего друга“ (1997)
70. „12 лет рабства“ (2013)
69. „Красивая работа“ (1999)
68. „Кинг Конг“ (1933)
67. „Похитители велосипедов“ (1948)
66. „Париж горит“ (1990)
65. „Приговорённый к смерти бежал“ (1956)
64. „Кэрри“ (1976)
63. „Бэмби“ (1942)
62. „Под кайфом и в смятении“ (1993)
61. „Страсти Жанны д'Арк“ (1928)
60. „Мулен Руж!“ (2001)
59. „Без крыши, вне закона“ (1985)
58. „Инопланетянин“ (1982)
57. „Горбатая гора“ (2005)
56. „Ребёнок Розмари“ (1968)
55. „Песнь дороги“ (1955)
54. „Безумный Макс 2: Воин дороги“ (1981)
53. „Любовное настроение“ (2000)
52. „Генерал“ (1926)
51. „Апокалипсис сегодня“ (1979)
50. „На последнем дыхании“ (1960)
49. „Техасская резня бензопилой“ (1974)
48. „Пианино“ (1993)
47. „Злые улицы“ (1973)
46. „Дурная слава“ (1946)
45. „Титаник“ (1997)
44. „Приключение“ (1960)
43. „Шоа“ (1985)
42. „Лунный свет“ (2016)
41. „Дикая банда“ (1969)
40. „Фарго“ (1996)
39. „Некоторые любят погорячее“ / „В джазе только девушки“ (1959)
38. „Лоуренс Аравийский“ (1962)
37. „Энни Холл“ (1977)
36. „В порту“ (1954)
35. „Молчание ягнят“ (1991)
34. „Дилижанс“ (1939)
33. „8 1/2“ (1963)
32. „Головокружение“ (1958)
31. „Телесеть“ (1976)
30. „Империя наносит ответный удар“ (1980)
29. „Двойная страховка“ (1944)
28. „Огни большого города“ (1931)
27. „Бонни и Клайд“ (1967)
26. „400 ударов“ (1959)
25. „Воспитание крошки“ (1938)
24. „Токийская повесть“ (1953)
23. „Квартира“ (1960)
22. „Китайский квартал“ (1974)
21. „Унесённые ветром“ (1939)
20. „Синий бархат“ (1986)
19. „Крёстный отец 2“ (1974)
18. „Персона“ (1996)
17. „Нэшвилл“ (1975)
16. „Касабланка“ (1942)
15. „Восход солнца“ (1927)
14. „Делай как надо“ (1989)
13. „Правила игры“ (1939)
12. „Славные парни“ (1990)
11. „Поющие под дождём“ (1952)
10. „Спасти рядового Райана“ (1998)
9. „Всё о Еве“ (1950)
8. „Эта прекрасная жизнь“ (1946)
7. „2001: Космическая одиссея“ (1968)
6. „Семь самураев“ (1954)
5. „Криминальное чтиво“ (1994)
4. „Гражданин Кейн“ (1941)
3. „Крёстный отец“ (1972)
2. „Волшебник страны Оз“ (1939)
1. „Психо“ (1960)