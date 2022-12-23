ТОП-100 фильмов за всю историю возглавил „Психо“

Психологический триллер Хичкока „Психо“ занял почетное первое место. В комментарии к статье авторы рейтинга отметили, что фильм задал канон жанру и стал одним из самых цитируемых фильмов в истории.

Следом за ним идёт „Волшебник страны Оз“ 1939 года, а закрывает тройку лидеров „Крёстный отец“ Фрэнсиса Форда Копполы (отметим, что в ТОП-100 попала и вторая часть). Также в первую пятерку попали „Гражданин Кейн“ Орсона Уэллса и „Криминальное чтиво“ Квентина Тарантино.

В десятке лучших оказались „Семь самураев“ Акиры Куросавы, „2001: Космическая одиссея“ Стэнли Кубрика, „Эта замечательная жизнь“ Фрэнка Капры, „Все о Еве“ Джозефа Лео Манкевича и „Спасти рядового Райана“ Стивена Спилберга. Любопытно, что несмотря на правило „сиквел хуже оригинала“, местами в рейтинг попали именно сиквелы, а не оригиналы: например, „Звёздные войны 5“, „Безумный Макс 2“ и „Голдфингер“.

Вот полный список (для интриги — в обратном порядке):

100. „Выпускник“ (1967)

99. „12 рассерженных мужчин“ (1957)

98. „Женщины на грани нервного срыва“ (1988)

97. „Чужой“ (1978)

96. „Ночь трудного дня“ (1964)

95. „История игрушек“ (1995)

94. „Девичник в Вегасе“ (2011)

93. „Самурай“ (1967)

92. „Розовые фламинго“ (1972)

91. „Сцены из супружеской жизни“ (1974)

90. „Сияние“ (1980)

89. „Дневная красавица“ (1967)

88. „Малкольм Икс“ (1992)

87. „Звуки музыки“ (1965)

86. „Крупный план“ (1990)

85. „Прирождённые убийцы“ (1994)

84. „Лабиринт Фавна“ (2006)

83. „Крамер против Крамера“ (1979)

82. „Паразиты“ (2019)

81. „Тёмный рыцарь“ (2008)

80. „Пишоте: закон самого слабого“ (1980)

79. „В ожидании Гаффмана“ (1996)

78. „Жанна Дильман, набережная Коммерции, 23, Брюссель 1080“ (1975)

77. „Голдфингер“ (1964)

76. „Древо жизни“ (2011)

75. „Ночи в стиле буги“ (1997)

74. „Мой сосед Тоторо“ (1988)

73. „Нетерпимость“ (1916)

72. „Рассекая волны“ (1996)

71. „Свадьба моего лучшего друга“ (1997)