Цой жив! Группа „Кино“ анонсирует новый альбом, но со старыми песнями

16 песен представлены в студийных версиях и две («Кукушка“ и „Следи за собой“) — в концертных. Записи сделаны в период с 2012 по 2022 год. В альбоме звучит голос Виктора Цоя, а новые инструментальные версии сделаны вернувшимися в „Кино“ музыкантами Каспаряном, Титовым и Тихомировым.