23.12.2022, 19:09
Цой жив! Группа „Кино“ анонсирует новый альбом, но со старыми песнями
ФОТО: Youtube
Группа „Кино“ представит первый после возрождения новый альбом „12_22“ с 18 обновлёнными песнями Виктора Цоя.
16 песен представлены в студийных версиях и две («Кукушка“ и „Следи за собой“) — в концертных. Записи сделаны в период с 2012 по 2022 год. В альбоме звучит голос Виктора Цоя, а новые инструментальные версии сделаны вернувшимися в „Кино“ музыкантами Каспаряном, Титовым и Тихомировым.
Кроме того, на альбоме есть редкие, не входившие ни в один альбом „Кино“, песни — „Атаман“ и „Сосны на морском берегу“.