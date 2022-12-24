Вынесены приговоры участникам покушения на Авраама Руссо

„Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы“, — указали в суде, добавляя, что „оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима“.

В ходе слушаний гособвинитель запросил для обвиняемых Виталия Джуры 10 лет колонии строгого режима, Алексея Трясникова — 14 лет колонии.

Кроме того, представитель певца Андрей Алешкин заявил в суде гражданский иск на сумму 5 млн руб. в качестве морального вреда к Джуре и Трясникову солидарно, а также 1 млн руб. в качестве компенсации материального вреда.

Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил эти требования — на сумму 1 млн рублей.

25 ноября присяжные Хамовнического суда Москвы вынесли обвинительный приговор виновным в покушении на певца Авраама Руссо, которое состоялось 16 лет назад.

По версии следствия в 2006 году покушение на Руссо заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Автомобиль артиста обстреляли, выпустив девять пуль, две из которых попали в Руссо. Фигуранты вину не признали. Они заявляли в суде, что не знакомы ни с Тельманом Исмаиловым, который, по версии следствиям является заказчиком покушения, ни с самим потерпевшим Руссо.