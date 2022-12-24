ВИДЕО | Световых скульптур больше, чем когда-либо! Фестиваль света работает для гостей все рождественские выходные

Фестиваль открыт в рождественские праздники 24, 25, 26 декабря.

Время работы в субботу (16:30-21:00), воскресенье (17:00-21:00), понедельник (17:00-21:00).

За две рабочие недели, Фестиваль Света „Алиса в Стране Чудес“ посетило больше туристов, чем прогнозировалось ранее. Больше всего из Финляндии и Швеции.

„Количество иностранных посетителей варьируются от 10 до 15% от общего количества продаж“, - сообщил специалист по коммуникациям фестиваля Рено Хекконенс. „Сложно сказать почему такой большой приток посетителей из Швеции. Возможно, влияет тот факт, что в этом году есть возможность свободно путешествовать на пароме без каких либо ограничений“, - считает Хекконенс.

Десятки ансамблей световых скульптур изображают персонажей и обстановку из знаменитой сказки „Алиса в стране чудес“. Украшенные сотнями тысяч лампочек и покрытые шелком, скульптуры достигают восьми метров в высоту.

В каждый рабочий день фестиваля проходят лазерные шоу с использованием 12 лазеров и специально созданной для шоу музыки.

Фестиваль работает до 15 января и открыт каждую пятницу (17:00-21:00), субботу (16:30-21:00) и воскресенье (17:00-21:00).

Больше информации www.valgusfestival.eu