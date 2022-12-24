Одного из братьев Пономаренко не стало в возрасте 55 лет. Грустной новостью поделился телеведущий Андрей Малахов, который только недавно виделся с артистом: „Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного“.

Александр несколько лет скрывал тяжелую болезнь, надеялся, что справится. Брат Валерий, супруга Анна во всем поддерживали мужчину, но чуда не произошло.

О недуге Пономаренко узнал случайно: летом прошлого года ему внезапно стало плохо после концерта: юмориста отвезли в больницу и провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. А потом, после полного обследования, огорошили страшным диагнозом — рак желудка.

Александр не сразу решился рассказать маме и брату о болезни, признался лишь, когда те стали что-то подозревать. Из-за лечения популярный дуэт прервал гастроли и перестал давать концерты. Пономаренко сделали 10 курсов химиотерапии, которые не помогли, поэтому усилили дозу, из-за чего начались побочки — отнимались ноги, вылезали язвы на руках. Но артист верил в лучшее.

„В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится“, — рассказывал он.

Братья Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе „Кривое зеркало“ под руководством Евгения Петросяна. Позднее юмористы Валерий и Александр частенько появлялись на Первом канале.