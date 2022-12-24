Павел Воля дошутился: на него хотят подать в суд

Она указала, что 17 декабря в выпуске Comedy Club Воля показал ее фотографию, описывая поведение „девушки-долбанько“. Эпизод шоу был посвящен теме „женских понтов“. После выпуска друзья девушки вступились за нее и пожаловались, что Воля публично высмеял Толеген. Девушка отметила, что не была уверена в своих планах идти к юристам по поводу этой ситуации.

„Я изначально долго сомневалась, стоит ли обращаться к юристам, так как тема довольно неоднозначная со стороны законности, и поэтому осветила проблему в соцсетях. В основном с этической стороны. Потом решила, что не буду подавать иск, так как боялась, что не вывезу эмоционально и финансово“, — уточнила Толеген.

По ее словам, из-за публичной огласки ей уже написали немало юристов с предложением о помощи. Девушка добавила, что планирует поговорить с правозащитником в ближайшее время.

Тем временем по-женски поддержала пострадавшую Ксения Собчак. „Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова — [критиковать] тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик — от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации“, — написала она.