Солист британской группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет

„Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга“, - написала бывшая участница группы Систер Блисс (Айала Бентовим) в „Твиттере“.

В 90-е Faithless завоевали популярность такими хитами, как God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, попавшими на первые строчки хит-парадов в Британии и по всему миру.

„Он [Макси Джаз] был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех, и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной. Работать с ним было честью и, конечно, настоящим удовольствием“, - говорится в сообщении в „Инстаграме“ музыканта.

Группа прекратила существование в 2011 году, продав к тому времени более 15 млн альбомов. В 2015 году Faithless провели серию выступлений в честь 20-летия группы; в 2020 году также вышел еще один альбом.