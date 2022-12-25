ВИДЕО | В яблочко! Пчела ужалила Криса Пратта точно в глаз

По словам актера, уже некоторое время он подписан на блогершу, которая занимается разведением пчел. Женщина снимает ролики, в которых справляется с насекомыми голыми руками. Пратта вдохновила смелость женщины, и он решил последовать ее примеру.

Вопреки предостережениям пчеловода, актер подошел близко к улью, посчитав, что пчелы очень спокойны и не сумеют причинить ему вред. Но одна пчела подлетела к Пратту и ужалила его прямо в глазное яблоко.

„Знаете что? К черту всех этих блогеров! Им абсолютно нельзя верить“, — подытожил свой рассказ исполнитель роли Звездного Лорда.