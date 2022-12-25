Карл III выгнал брата из Букингемского дворца

62-летнему принцу Эндрю запретили держать офис на территории королевской резиденции в Лондоне, рассказал изданию инсайдер при дворе. Персонал, обслуживавший нужды брата монарха, будет уволен.

„Время его нахождения во дворце официально завершилось. Король ясно дал все понять. Эндрю больше не является действующим членом королевской семьи. Теперь он сам по себе“, — заявил источник The Sun.

Кроме того, изданию стало известно, что Министерство внутренних дел Великобритании лишило принца Эндрю круглосуточной охраны, которая обходилась казне в три миллиона фунтов стерлингов.