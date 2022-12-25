Шоубиз
25.12.2022, 12:50

ФОТО | Эстонскую версию передачи MasterChef и приз в 10 000 евро выиграла Яна Гузанова

 

В субботу на канале Inspira прошел финал эстонской версии известной телепередачи MasterChef, где лучшим поваром-любителем Эстонии была признана Яна Гузанова.

В добавок к титулу „MasterChef Эстонии“ Яна также получила приз в a 10 000 евро.

Победительница планирует отметить победу, посетив в начале января ресторан The Jane в Антверпене - обладатель двух мишленовских звезд.

В повар-любитель все же хочет попробовать поработать на кухне в ресторане и получить практику в организации кухни.

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