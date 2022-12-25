25.12.2022, 12:50
ФОТО | Эстонскую версию передачи MasterChef и приз в 10 000 евро выиграла Яна Гузанова
В субботу на канале Inspira прошел финал эстонской версии известной телепередачи MasterChef, где лучшим поваром-любителем Эстонии была признана Яна Гузанова.
В добавок к титулу „MasterChef Эстонии“ Яна также получила приз в a 10 000 евро.
Победительница планирует отметить победу, посетив в начале января ресторан The Jane в Антверпене - обладатель двух мишленовских звезд.
В повар-любитель все же хочет попробовать поработать на кухне в ресторане и получить практику в организации кухни.