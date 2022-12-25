Группа Pink Floyd собрала полмиллиона фунтов для Украины

Группа Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов в поддержку Украины с помощью сингла Hey, Hey, Rise Up. Сингл был записан в марте 2022 года. Это было первое музыкальное произведение, записанное группой после после 1994 года, когда вышел альбом The Division Bell.

В Hey, Hey, Rise Up Pink Floyd аранжировали украинскую песню „Ой у лузі червона калина“, которую спел украинский певец Андрей Хлывнюк из группы „Бумбокс“.

Кроме него и участников Pink Floyd в записи принимали участие басист Гай Пратт и клавишник Нитин Соуни, которые работают с группой.

Кроме того, во вступлении использована запись песни в исполнении Национального хора Украины имени Григория Верёвки.