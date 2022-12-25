25.12.2022, 15:14
Политик Имре Сооэяр: последние полтора месяца я жил с осознанием того, что мои земные дни сочтены(10)
ФОТО: Kuvatõmmis ETV
„Тот момент, когда узнаешь, что у тебя больше нет рака, просто неописуем....“, - пишет политик Имре Соояэр в социальной сети Facebook в Рождество.
„Последние полтора месяца я жил, зная, что у меня подозревают рак легких и мои земные дни могут быть сочтены“, - делится Сооэяр с подписчиками. Мужчина добавляет, что год назад он серьезно пострадал от коронавируса. „Сейчас, во время обычного осмотра, чтобы проверить, как восстановилось легкое, случайно была обнаружена опухоль 2,5 см в мешке левого легкого и значительно увеличенные лимфатические узлы“.