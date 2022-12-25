Политик Имре Сооэяр: последние полтора месяца я жил с осознанием того, что мои земные дни сочтены

„Последние полтора месяца я жил, зная, что у меня подозревают рак легких и мои земные дни могут быть сочтены“, - делится Сооэяр с подписчиками. Мужчина добавляет, что год назад он серьезно пострадал от коронавируса. „Сейчас, во время обычного осмотра, чтобы проверить, как восстановилось легкое, случайно была обнаружена опухоль 2,5 см в мешке левого легкого и значительно увеличенные лимфатические узлы“.

В начале прошлой недели Сооэяр прибыл в Эстонию с высокой температурой, пишет Kroonika. Ему должны были сделать ПЭТ-сканирование, но дома у него поднялась такая высокая температура, что он потерял сознание. „Я не знаю, как долго я был без сознания, но когда я очнулся, градусник показывал 42“, - говорит бывший член Рийгикогу. „Лихорадка больше не реагировала на таблетки, а все время оставалась очень высокой. Я обратился в ЭМО Северо-Эстонской Региональной больницы. Меня тут же положили в реанимацию“.