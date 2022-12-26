Волочкова призвала не лезть в ее личную жизнь

Телеведущий Отар Кушанашвили на юмористическом YouTube-шоу „Я себя знаю!“ рассказал о том, что балерина Анастасия Волочкова может перепить многих мужчин. „Заканчивается выступление шпагатом, проламывающим пол, мы выпиваем… Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла…“ — сказал Кушанашвили. По словам телеведущего, под воздействием алкоголя Волочкова становится „смешной“ и „нелепой“, но при этом сохраняет ровную походку.

„Вот эти все рассказчики и осудители, они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста, все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому что я хочу и делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то [глупость]…“ — обиженно отреагировала на это сама Волочкова.

Она призналась, что про нее уже много „сказано, рассказано и инсинуировано“. При этом саму Волочкову интересует исключительно ее работа. „Я сейчас еду на репетицию. У меня в среду два спектакля в один день“, — добавила она.