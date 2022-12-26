И тут до жирафа дошло! Зрители спустя 32 года обнаружили важную деталь в фильме „Один дома“

В начале ленты, премьера которой состоялась в 1990 году, в дом Маккаллистеров приходит человек в форме офицера полиции, называющий себя Ларри Бальзаком. Отец главного героя Питер показывает ему, какие меры предосторожности предприняты в доме на случай кражи. Он также рассказывает о том, что скоро дом будет пустовать, так как вся семья улетает в отпуск.

Вскоре оказывается, что на самом деле полицейский был грабителем, который надел форму, чтобы разведать информацию и наметить место предстоящей кражи.

„Подождите...полицейский в начале фильма „Один дома“ — это грабитель в конце фильма. Что за черт?“; „Сколько вам было лет, когда вы узнали, что полицейского сыграл тот же актер, что и грабителя?“; „Мне понадобилось более 10 лет, чтобы понять, что полицейский в „Один дома“ втайне был грабителем“, — написали зрители фильма в Twitter.