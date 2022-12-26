Киркорова опять просят наказать за оскорбление чувств верующих

Адвокат Александр Добровинский подтвердил информацию о том, что на исполнителя подали жалобу. „Номер с крестом“, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. „Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста“, — сетует Добровинский.