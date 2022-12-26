Киркорова опять просят наказать за оскорбление чувств верующих
В Сети появилась информация, что на Филиппа Киркорова опять подали жалобу с просьбой привлечь певца к ответственности за скандальный номер „Мария Магдалена“ с танцами на кресте. Киркорова просят проверить по статье 148 УК РФ „Оскорбление чувств верующих“.
Адвокат Александр Добровинский подтвердил информацию о том, что на исполнителя подали жалобу. „Номер с крестом“, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. „Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста“, — сетует Добровинский.
Адвокат предположил, что недоброжелатели выдвигают в сторону Киркорова „беспочвенные обвинения“ из-за поддержки певцом российской политики. „Все эти жалобы носят абсолютно спекулятивный, безумно антиклерикальный и заказной характер“, — заявил Добровинский.
Какой хитрый адвокат!