Шоубиз
27.12.2022, 10:21

Михаил Шуфутинский снова хочет стать отцом

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Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
ФОТО: Youtube

Певец Михаил Шуфутинский признался, что планирует стать отцом в третий раз, — сообщает Gazeta. Старшему ребёнку исполнителя в этом году исполнилось полвека. Самому „молодому“ отцу в следующем году должно „стукнуть“ 75.

Шуфутинский рассказал, что вместе с женой Светланой Юразовой „работают над этим вопросом“. Певец отметил, что ему не принципиален пол будущего ребенка. „Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка — здесь, в России», — рассказал музыкант.

У Шуфутинского двое взрослых сыновей от прошлого брака — Дэвид и Антон. Первенец родился в 1972 году. А младший сын в 1974-м.

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