27.12.2022, 10:21
Михаил Шуфутинский снова хочет стать отцом(9)
ФОТО: Youtube
Певец Михаил Шуфутинский признался, что планирует стать отцом в третий раз, — сообщает Gazeta. Старшему ребёнку исполнителя в этом году исполнилось полвека. Самому „молодому“ отцу в следующем году должно „стукнуть“ 75.
Шуфутинский рассказал, что вместе с женой Светланой Юразовой „работают над этим вопросом“. Певец отметил, что ему не принципиален пол будущего ребенка. „Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка — здесь, в России», — рассказал музыкант.
У Шуфутинского двое взрослых сыновей от прошлого брака — Дэвид и Антон. Первенец родился в 1972 году. А младший сын в 1974-м.