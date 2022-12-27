Михаил Шуфутинский снова хочет стать отцом

Шуфутинский рассказал, что вместе с женой Светланой Юразовой „работают над этим вопросом“. Певец отметил, что ему не принципиален пол будущего ребенка. „Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка — здесь, в России», — рассказал музыкант.