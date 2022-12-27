Сергей Жуков объяснил, почему перестал общаться с Алексеем Потехиным после распада „Руки вверх!“

Жуков объяснил, что с Потехиным они были очень близки: артисты не только работали вместе, но и жили в одной квартире. „Десять с половиной лет мы ежесекундно находились вместе“, — сказал артист. Такое времяпрепровождение заметно сказалось на отношениях друзей и коллег. Музыканты устали друг от друга. И, видимо, так и не отдохнули... Жуков считает, что причин для воссоединения золотого состава группы „Руки вверх!“ нет. Такого же мнения, по его словам, придерживается и Потехин.