Сергей Жуков объяснил, почему перестал общаться с Алексеем Потехиным после распада „Руки вверх!“
Первые серьезные перемены произошли в легендарном коллективе в 2006 году: группу покинул Алексей Потехин. Преданным поклонникам до сих пор греет душу надежда на воссоединение любимцев. Ведь если Сергей Жуков так востребован, почему бы и группу не возродить? Мечты фанатов развеял сам певец на ютуб-шоу Басты „Вопрос ребром“, — пишет Super.
Жуков объяснил, что с Потехиным они были очень близки: артисты не только работали вместе, но и жили в одной квартире. „Десять с половиной лет мы ежесекундно находились вместе“, — сказал артист. Такое времяпрепровождение заметно сказалось на отношениях друзей и коллег. Музыканты устали друг от друга. И, видимо, так и не отдохнули... Жуков считает, что причин для воссоединения золотого состава группы „Руки вверх!“ нет. Такого же мнения, по его словам, придерживается и Потехин.
Для всех мнительных: ни о каком конфликте речи не идет. Музыканты общаются и иногда организовывают совместные проекты. „На знаковых событиях мы вместе — делаем программы к юбилеям. Леша продолжает выступать с нашими песнями, в его команде парень… похожий на меня. Я счастлив за него“, — сказал Сергей.