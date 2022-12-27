Умер автор песен Жасмин, Алсу и Аллегровой Александр Шевченко

Шевченко написал песни „Зимний сон“ и „Глаза в глаза“ для Алсу, „Без вины виновата я“ для Ирины Аллегровой“, „Прыгала через огонь“ для Жасмин.

С 1989 по 1991 год Шевченко был солистом группы „Зодчие“, после ухода из коллектива начал сольную карьеру, также занимался продюсированием.

В 1997 году вместе с группой „Дежа-вю“ выпустил альбом „Будет все, как ты захочешь“.