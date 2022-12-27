Шестилетний американец дал взятку Санта Клаусу
Мужчина, работающий профессиональным Санта Клаусом, получил взятку от непослушного мальчика по имени Энтони вместе со списком новогодних подарков. Об этом сообщает The Mirror.
Мужчина рассказал, что шестилетний ребенок терпеливо ждал в очереди, чтобы встретиться с ним. Когда Энтони подошел к Санта-Клаусу, он запрыгнул к нему на колени, рассказал о подарках, которые хочет получить, и протянул письмо.
Мужчина спросил мальчика, хорошо ли он вел себя в этом году. Ребенок ухмыльнулся, указал на свой список желаний, сказал не беспокоиться о его поведении и вернулся к матери. Любопытство взяло верх, и актер открыл письмо. Внутри он обнаружил список подарков, пятидолларовую купюру и записку: „Дорогой Санта, спасибо, что принес мне все, что было в моем списке. С любовью, Энтони“. „Ребенок дал мне взятку в размере пяти долларов. Я был шокирован и впечатлен одновременно. Я могу только представить, что он натворил...“, — поделился эмоциями актер.