Шестилетний американец дал взятку Санта Клаусу

Мужчина рассказал, что шестилетний ребенок терпеливо ждал в очереди, чтобы встретиться с ним. Когда Энтони подошел к Санта-Клаусу, он запрыгнул к нему на колени, рассказал о подарках, которые хочет получить, и протянул письмо.

Мужчина спросил мальчика, хорошо ли он вел себя в этом году. Ребенок ухмыльнулся, указал на свой список желаний, сказал не беспокоиться о его поведении и вернулся к матери. Любопытство взяло верх, и актер открыл письмо. Внутри он обнаружил список подарков, пятидолларовую купюру и записку: „Дорогой Санта, спасибо, что принес мне все, что было в моем списке. С любовью, Энтони“. „Ребенок дал мне взятку в размере пяти долларов. Я был шокирован и впечатлен одновременно. Я могу только представить, что он натворил...“, — поделился эмоциями актер.