Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу

Снимок 57-летней звезды подвергся критике со стороны поклонников. Некоторые предположили, что изображения на кофте могут быть связаны с сатанизмом. „Она точно не поклоняется дьяволу?“; „Эти глаза на кофте пугают“; „Поклонение иллюминатам“, — написали подписчики в комментариях.