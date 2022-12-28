28.12.2022, 14:55
Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу
ФОТО: | 2022 Invision
Актриса Элизабет Херли выложила в свой Instagram снимок. на котором позировала в свитшоте с изображением глаз. Этот наряд сильно озадачил некоторых подписчиков.
Снимок 57-летней звезды подвергся критике со стороны поклонников. Некоторые предположили, что изображения на кофте могут быть связаны с сатанизмом. „Она точно не поклоняется дьяволу?“; „Эти глаза на кофте пугают“; „Поклонение иллюминатам“, — написали подписчики в комментариях.
Также некоторые поклонники не оценили фото Херли, поскольку на ней не было брюк. Одна из подписчиц обвинила звезду в излишней откровенности.