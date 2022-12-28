Шоубиз
28.12.2022, 14:55

Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу

 
2022 BCRF Awards Luncheon
2022 BCRF Awards Luncheon
ФОТО: Andy Kropa | 2022 Invision

Актриса Элизабет Херли выложила в свой Instagram снимок. на котором позировала в свитшоте с изображением глаз. Этот наряд сильно озадачил некоторых подписчиков.

Снимок 57-летней звезды подвергся критике со стороны поклонников. Некоторые предположили, что изображения на кофте могут быть связаны с сатанизмом. „Она точно не поклоняется дьяволу?“; „Эти глаза на кофте пугают“; „Поклонение иллюминатам“, — написали подписчики в комментариях.

Также некоторые поклонники не оценили фото Херли, поскольку на ней не было брюк. Одна из подписчиц обвинила звезду в излишней откровенности.

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