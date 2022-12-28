Данила Козловский отсудил 10 млн евро у онлайн-кинотеатра

Данила Козловский снял очень дорогое 8-серийное кино о дореволюционной России XX века. Это история о том, как молодой русский анархист по прозвищу Карамора (его играет сам Козловский) теряет возлюбленную в столкновении с неким тайным орденом вампиров и мстит, обошлась платформе START в 957,5 миллионов рублей (12,5 млн евро). Сначала проект создавался для ТВ3, но на полпути канал счел его слишком дорогим и отказался от дальнейшего финансирования. Данила брал кредиты на досъемки и не снизил планку.

Каст в сериале, надо отметить, звездный: Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Нино Нинидзе, Никита Кукушкин и еще более 100 актеров, съемки проходили в красивейших местах Петербурга, Москвы и Грузии, в кадре богатые интерьеры, шикарные костюмы. Однако, мнения критиков относительно продукта сильно разделились, многие посчитали, что фильм скорее не оправдал ожиданий.

Первый и единственный транш, 1,27 млн евро, онлайн-кинотеатр перевел компании Козловского в декабре 2021 года. Но следующий, мартовский, суммой 1,63 млн, на счет „ДК Интертеймент“ вовремя уже не поступил. Судя по официальному комментарию, „в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией“, вызванной событиями в Украине. Дело в том, что START рассчитывал получить большую часть прибыли, продав права на показ проекта за рубежом. Но переговоры остановились.

Данила не стал долго ждать и уже в конце апреля его фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы. Процесс продолжался более полугода, долг рос, так как последующие платежи тоже не осуществлялись. В итоге на днях стороны пришли к мировому соглашению… со скидками.

Согласно документу, START выплатит Козловскому 682,5 (около 10 млн евро): примерно половина этой суммы должна поступить на счет „ДК Интертеймент“ до 31 декабря 2022 года, а остальные онлайн-кинотеатр будет гасить в течение следующего года ежемесячными платежами.