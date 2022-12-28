Новый год без российского ТВ: „Новогодняя ночь“, „Большая Викторина-2022“, концерты и фильмы

На период с 24 декабря по 8 января все собственные передачи ETV+ уходят на каникулы, освободив место легкой развлекательной программе и подведению итогов уходящего года.

В итоговом выпуске передачи „Кто кого?“ (20:10) в среду, 28 декабря, мы вспомним, каким был 2022 год с точки зрения экономических и энергетических потрясений, а также обсудим, как война в Украине отразилась на общественных процессах внутри Эстонии.

В четверг, 29 декабря, не пропустите „Интервью с президентом“: телерадиоведущий и журналист Андрей Титов подведет итоги года вместе с президентом Аларом Карисом. А в след за этим, в 20:40, попытаемся найти ответы на вопросы о символе наступающего года в передаче „Год 2023: Чьи уши торчат?“. В поисках ответов ведущая программы Юлия Календа пойдет в гости к домашним кроликам, навестит зоопарк, флориста, мастера игрушек и даже астролога.

В пятницу, 30 декабря, праздничное предновогоднее настроение создаст „Большая Викторина-2022“ (20:10). Команды Яны Тоом и Эдуарда Томана поборются в отгадывании зашифрованных в вопросы викторины причудливых и интересных моментов уходящего года. Приятным сюрпризом для телезрителей станет выступление Уку Сувисте.

Гвоздем всей праздничной программы на ETV+ в этом году безусловно станет „Новогодняя ночь с ETV+“, которая выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. В программе вечера: праздничный концерт на Ратушной площади с участием звезд эстонской эстрады Анны Вески и Марью Лянник, рождественский джаз в исполнении актеров Русского театра и музыкальные поздравления с Петровской площади в Нарве. Помимо этого телезрителей ждут уличные гулянья и веселые приключения на рождественской ярмарке ведущих праздника, актеров Русского театра, Сергея Фурманюка и Виктора Марвина, хороводы вокруг елки, поздравления телеведущих, исполнение желаний и многое другое!

В 23:50 в эфире ETV+ – новогоднее приветствие президента ЭР Алара Кариса.



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