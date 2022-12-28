Новый год без российского ТВ: „Новогодняя ночь“, „Большая Викторина-2022“, концерты и фильмы(43)
В этом году в преддверии празднования Нового года ETV+ подготовил для телезрителей обширную программу, в которую включены как праздничные выпуски своих собственных телепроектов, так и уникальная подборка концертов и художественных фильмов.
На период с 24 декабря по 8 января все собственные передачи ETV+ уходят на каникулы, освободив место легкой развлекательной программе и подведению итогов уходящего года.
В итоговом выпуске передачи „Кто кого?“ (20:10) в среду, 28 декабря, мы вспомним, каким был 2022 год с точки зрения экономических и энергетических потрясений, а также обсудим, как война в Украине отразилась на общественных процессах внутри Эстонии.
В четверг, 29 декабря, не пропустите „Интервью с президентом“: телерадиоведущий и журналист Андрей Титов подведет итоги года вместе с президентом Аларом Карисом. А в след за этим, в 20:40, попытаемся найти ответы на вопросы о символе наступающего года в передаче „Год 2023: Чьи уши торчат?“. В поисках ответов ведущая программы Юлия Календа пойдет в гости к домашним кроликам, навестит зоопарк, флориста, мастера игрушек и даже астролога.
В пятницу, 30 декабря, праздничное предновогоднее настроение создаст „Большая Викторина-2022“ (20:10). Команды Яны Тоом и Эдуарда Томана поборются в отгадывании зашифрованных в вопросы викторины причудливых и интересных моментов уходящего года. Приятным сюрпризом для телезрителей станет выступление Уку Сувисте.
Гвоздем всей праздничной программы на ETV+ в этом году безусловно станет „Новогодняя ночь с ETV+“, которая выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. В программе вечера: праздничный концерт на Ратушной площади с участием звезд эстонской эстрады Анны Вески и Марью Лянник, рождественский джаз в исполнении актеров Русского театра и музыкальные поздравления с Петровской площади в Нарве. Помимо этого телезрителей ждут уличные гулянья и веселые приключения на рождественской ярмарке ведущих праздника, актеров Русского театра, Сергея Фурманюка и Виктора Марвина, хороводы вокруг елки, поздравления телеведущих, исполнение желаний и многое другое!
В 23:50 в эфире ETV+ – новогоднее приветствие президента ЭР Алара Кариса.
Кинофильмы: классика и новинки
В предновогодний период ETV+ по традиции предложит зрителю тематическую подборку художественных фильмов, которые будут интересны для просмотра всей семьей.
Из советской классики можно будет увидеть многосерийный приключенческий фильм „В поисках капитана Гранта“ (27.12 - 4.01 по будням в 12:05), мюзикл „Летучая мышь“ (31.12 в 16:40), комедийную мелодраму „Снегурочку вызывали?“ (31.12 в 18:55) с участием популярных актеров советского периода.
С 29.12 по будням в 19:00 в эфире – премьера этого года, второй сезон эстонского сериала „Предатель“ – чиновник минобороны Эстонии работает тайным агентом на разведку России.
Из современного российского кино в эфире ETV+ впервые можно будет увидеть красочную спортивную мелодраму „Лед“ (1.01 в 20:15), главные роли спортсменки-фигуристки и хоккеиста в этом фильме исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.
Музыка и концерты
В новогоднюю ночь в эфире телеканала подборка музыкальных концертов с участием самых популярных исполнителей эстрады из Эстонии, России, Украины, а также концерт популярной британской певицы Риты Ора, который был записан на Эйфелевой башне.
Утренний „Кофе+“, вечерний „Горизонт“ и другие привычные ток-шоу и собственные передачи ETV+ вернутся в эфир c 9 января. Ближе к концу месяца телеканал традиционно покажет ЧЕ по фигурному катанию, который в этом году пройдет в Финляндии.