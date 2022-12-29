Новая песня - зимний хит от Beatrice Nebis и Паши Гудвина
23 декабря, ребята представили свой новый авторский дуэт, который был сделан в сжатые сроки, буквально за три недели, чтобы успеть к рождественским и новогодним праздникам и подарить это настроение слушателям. Музыка стала отсылкой к старым французским песням, чтобы добавить романтичного, праздничного, с ноткой легкой грусти, настроения.
„В нашем „mood video“ мы собрали видео друзей и знакомых из разных уголков мира, ведь наша песня о любви, в которой мы так особенно нуждаемся в этой декабрьской суете, и о том, как нам всем важно в эти зимние праздники быть вместе.
Мы верим, что наша песня, хотя бы на три минуты поможет преодолеть расстояния между любимыми и родными!“ - говорят Беатрис и Павел
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