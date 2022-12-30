Какая привычка снижает риск смертности на 20%: мнение ученых

Эксперты из Йельского университета провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Social Science and Medicine. По данным ученых, люди, которые проводили за книгой более 3,5 часов в неделю, жили примерно на 23 месяца дольше тех, кто не читал совсем. Что любопытно, такие факторы, как пол, здоровье, образование и материальное благополучие не влияли на статистику.