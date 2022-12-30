3 удивительных плюса утреннего секса

Польза для сердца

Американские ученые пришли к выводу, что регулярный секс в период с 8 до 10 утра помогает снизить артериальное давление и тем самым уберегает нас от сердечного приступа. Если у кого-то в паре есть подобные проблемы, утренняя близость может стать настоящим спасением. Кроме того, утренний секс помогает повысить уровень эндорфинов, а значит хорошее настроение вам обеспечено на весь день. Проверьте вместе со своим мужчиной.

Средство от похмелья

Да-да, обычный секс может стать прекрасным средством от утреннего недомогания после веселой вечеринки накануне. Откажитесь от стаканчика легкого алкоголя с утра, секс решит проблему вашего плохого самочувствия. Идеально, если вашу утреннюю близость завершит оргазм, ваш организм скажет вам огромное „спасибо“. Однако несколько стаканов чистой воды вам все равно не помешает, чтобы разогнать кровь.

Вместо зарядки

Надоела йога или скучная зарядка по утрам? Секс станет прекрасной заменой, и, кстати, такая активность ничем не хуже. Вы получите точно такой же заряд, а также напитаетесь положительными эмоциями, которые вам даст ваша вторая половинка. Специалисты уверены, что утренняя близость помогает предотвратить накопление стресса в течение дня, а значит, ваш рабочий день пройдет намного легче. Просто попробуйте.