Новогодним концертом Remy Martin и Eesti Kontsert продирижирует юбиляр Пааво Ярви

Традиционный новогодний концерт Remy Martin и Eesti Kontsert, открывающий новый музыкальный год, состоится 30 декабря в Пярнуском концертном зале и 1 января в столичном концертном зале „Эстония“. В исполнении Эстонского национального симфонического оркестра под управлением Пааво Ярви прозвучит нестареющая музыка Вагнера, Масканьи, Верди, Бизе, Штрауса, Гершвина, Шмидта, Равеля и эстонского композитора Артура Каппа.

В качестве солистов выступят Айн Ангер, Ксения Сидорова (Латвия) и Трийн Руубель. Эстонский голос на мировой сцене – бас Айн Ангер – регулярно выступает на самых известных оперных сценах, в 2020 году он получил от правительства Австрии почетное звание „Каммерзенгер“. Латвийская аккордеонистка Ксения Сидорова сотрудничает с ведущими оркестрами мира, в том числе с оркестром Эльбской филармонии NDR, оркестром Лейпцигского радио, Штутгартским филармоническим оркестром, цюрихским оркестром Tonhalle, симфоническим оркестром NHK и Гонконгским филармоническим оркестром, а также является постоянным гостем престижных фестивалей. Известная скрипачка и концертмейстер ERSO Трийн Руубель солировала в недавнем турне Эстонского фестивального оркестра в Южной Корее. В 2017 году Руубель получила ежегодную премию Фонда звукового искусства „Капитала культуры“ как блестящий солист и концертмейстер.

Новогодний концерт подготовлен в сотрудничестве Eesti Kontsert с компанией Liviko. „Для нас большое удовольствие и честь, что мы можем собрать на одной сцене в рамках новогоднего концерта признанных асов музыкального мира, и горды тем, что юбилейные концерты Пааво Ярви станут подарком для эстонской публики“, – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. По словам председателя совета Liviko Энна Кунила, новогодний концерт, ставший красивой традицией, является долгожданным событием и вступительным аккордом нового музыкального года. „Нынешний концерт вновь предлагает возможность насладиться выступлением талантливых и всемирно известных музыкантов – нам есть кем гордиться! Концерн Liviko очень рад поддерживать незаурядные музыкальные и культурные мероприятия“, – добавил Кунила.