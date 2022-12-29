Умер композитор Эдуард Артемьев

3 декабря состоялся большой юбилейный гала-концерт композитора. Через некоторое время стало известно, что композитор был госпитализирован в московскую больницу с коронавирусом. Состояние артиста врачи оценивали как средней тяжести, однако ситуацию осложняли хронические патологии сердца. В беседе с ТАСС композитор тогда сказал, что „чувствует себя нормально“.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года. Он написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Среди них фильмы Андрея Тарковского „Солярис“, „Зеркало“, „Сталкер“, фильмы Никиты Михалкова „Свой среди чужих, чужой среди своих“, „Раба любви“, „Неоконченная пьеса для механического пианино“, „Несколько дней из жизни И. И. Обломова“, „Родня“ и другие, а также „Сибириада“ Андрея Кончаловского. Из темы к фильму „Родня“ впоследствии получилась песня „Полёт на дельтаплане“.