Гитарист The Queen Брайан Мэй произведен в рыцари

В правление Карла III это первая церемония вручения государственных наград — помимо Мэя, в рыцарское достоинство также был возведен художник Грейсон Перри. Кроме того, актер Стивен Грэм и актриса Вирджиния МакКенна, а также капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон стали членами ордена Британской империи различных степеней.

Всего государственных наград были удостоены 1,1 тыс человек — в большинстве своем дипломаты, политики, деятели искусств и футболисты. Из всего списка выделяются также 100-летний Питер Оффорд Дэвис, которого наградили за добровольную просветительскую работу для местной начальной школы, и 18-летний Дара МакАналти из Северной Ирландии за помощь людям с аутизмом.