Слишком много Путиных: итальянский театр отменил выступления российского танцовщика Полунина

Как заявил директор театра Джанмарио Лонгони, решение о снятии с афиш спектакля „Распутин“ приняли „по согласию с артистами“, поскольку атмосфера сейчас якобы не располагает к тому, чтобы давать спектакль и ожидать от него положительных эмоций. Директор театра допустил, что атмосфера „изменилась навсегда“.

В театре добавили, что проведение запланированных спектаклей невозможно из-за возникшей напряженности и поступающих угроз. При этом, подчеркнули в учреждении культуры, „речь идет не о культурной сфере“. „В последние недели сложилась такая обстановка на фоне протестов в социальных сетях и требованиях отменить выступления, что театру трудно поддерживать художественный выбор“, — констатировали в театре.

На два спектакля было продано более 3,5 тыс. билетов по цене от €40 до €160.

Сергей Полунин известен как один из самых больших любителей Путина среди российских артистов. Татуировку на груди с ликом „вождя“ танцор сделал ещё в 2018 году, а этим летом добавил ещё две — на плечах.