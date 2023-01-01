01.01.2023, 18:30
„Гарри Поттера“ могут переснять с другими актерами(2)
ФОТО: | Image supplied by Capital Pictures
Франшиза о приключениях волшебника Гарри Поттера может получить перезагрузку с новых актерским составом. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.
По информации источника, компания Warner Bros. Discovery планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. Отмечается, что новые актеры могут быть выбраны в том числе и для ключевых персонажей — Гарри, Гермионы и Рона. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, другие подробности о перезапуске не сообщаются.
Оригинальная франшиза „Гарри Поттер“ включила в себя 8 фильмов, выходивших в 2001-2011 гг.