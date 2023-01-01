„Гарри Поттера“ могут переснять с другими актерами

По информации источника, компания Warner Bros. Discovery планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. Отмечается, что новые актеры могут быть выбраны в том числе и для ключевых персонажей — Гарри, Гермионы и Рона. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, другие подробности о перезапуске не сообщаются.